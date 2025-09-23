Иск к Пугачевой из-за высказываний во время интервью поступил в столичный суд

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Иск к певице Алле Пугачевой поступил в Савеловский районный суд Москвы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что его автором стал ветеран боевых действий А. С. Трещев. В своем обращении он указал, что в недавнем видео-интервью артистка допустила высказывания, порочащие главу государства, армию и правоохранительные органы России.

Кроме того, истец обратил внимание, что Пугачева восхваляла президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева, чем, по словам ветерана, нанесла оскорбление российскому народу.

Истец попросил суд признать распространяемую певицей информацию не соответствующей действительности и порочащей его честь и достоинство как россиянина, ветерана и патриота. Также Трещев призвал обязать Пугачеву выпустить опровержение и взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Интервью артистки вышло 10 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его "базаром лицемерия".

Во время интервью певица впервые рассказала о своем отъезде из России. По ее словам, она сделала это из-за детей, которых в школе начали травить одноклассники. Семья выбрала Израиль, поскольку Пугачева проходила там лечение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, назвал ее интервью жалким пустословием. Он отметил, что высказывания артистки о Дудаеве являются бестолковыми размышлениями по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа.

