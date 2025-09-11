Захарова назвала "базаром лицемерия" интервью Пугачевой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью певицы Аллы Пугачевой "базаром лицемерия". Таким был ответ дипломата на соответствующий вопрос журналистов в ходе XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Есть произведение, (название которого. – Прим. ред.) потом стало расхожей фразой –"Ярмарка тщеславия", – напомнила Захарова.

Во время интервью Пугачева впервые рассказала о своем отъезде из России. По ее словам, она сделала это из-за детей, которых в школе начали травить одноклассники из-за статуса иноагента их отца.

Она объяснила, что семья выбрала Израиль, поскольку певица проходила там лечение. В момент переезда у нее и ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) не было израильского гражданства, а с собой они взяли только 30 тысяч долларов, которые можно законно провезти через границу.

В мае этого года Минюст России не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом. По данным ведомства, певица не нарушала законодательство.

Однако глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уверен, что Пугачева соответствует критериям, прописанным в законах, так как ее супруг уже имеет статус иноагента и продолжает получать финансирование из-за рубежа.

