Кадыров раскритиковал заявления Пугачевой о Дудаеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал жалким пустословием интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором она восхваляла первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

Кадыров подчеркнул, что слова Пугачевой являются бестолковыми размышлениями по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, нужно спросить у самих чеченцев, добавил он.

"Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку", – указал Кадыров.

По словам главы Чечни, в стране тогда был кризис, а в республике ситуация была еще хуже. Тем временем Дудаев "хвастался ракетами и танками". Кадыров отметил, что война унесла сотни тысяч жизней и многих оставила инвалидами.

Интервью Пугачевой вышло 10 сентября. В нем певица впервые рассказала о своем отъезде из России. По ее словам, она сделала это из-за детей, которых в школе начали травить одноклассники. Семья выбрала Израиль, поскольку певица проходила там лечение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью Пугачевой "базаром лицемерия". В свою очередь, адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал к певице иск о защите чести и достоинства на 1,5 миллиарда рублей.