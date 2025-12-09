Адвокат Тригнин: за неявку на военные сборы предусмотрен штраф до 30 тыс руб

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Кого это коснется и как они будут проходить – в материале Москвы 24.

Почему объявлены военные сборы?

Указ Владимира Путина о призыве в 2026 году россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов был опубликован 8 декабря. Согласно документу, они будут проводиться в вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах государственной охраны и ФСБ.

Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин пояснил Москве 24, что такие сборы проводятся ежегодно.





Владимир Тригнин председатель Военной коллегии адвокатов Москвы В этом году указ был издан чуть раньше обычного: как правило, он публикуется в январе-феврале того года, когда проводятся сборы, а на этот раз на 2026-й он был подписан в декабре 2025-го. Такая практика не экстраординарна, подобное уже случалось. Это обычный ежегодный указ, на основании которого проводятся сборы.

При этом есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военные сборы. К ним относятся сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни, служащие авиационного и железнодорожного транспорта, а также плавсостав морского и речного флота. Кроме того, освобождены от призыва лица, "забронированные" за органами государственной власти.

Также деятельность участников военных сборов имеет определенные ограничения. В частности, они не могут привлекаться к выполнению боевых задач, действовать в условиях введения чрезвычайного положения или вооруженного конфликта. За ними также не закрепляется оружие или техника на постоянной основе.

Как будут оповещать о призыве?

Все повестки размещаются в Едином реестре воинского учета, рассказал Владимир Тригнин. По его словам, в Москве о вызове в военкомат, как правило, оповещают через портал mos.ru. В большинстве других регионов, помимо электронной формы, сохранилась и бумажная. Кроме того, гражданину может быть направлено СМС или e-mail со ссылкой для ознакомления, плюс соответствующее оповещение придет также на "Госуслуги".

"При этом, открыл человек ссылку или нет, через семь дней после размещения в реестре повестка считается врученной", – добавил он.

Как проходят сборы?

Сборы представляют собой занятия для восстановления знаний и навыков по воинской специальности, а также повышения уровня боевой подготовки, рассказал Москве 24 военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Кроме того, они подразделяются на учебные и проверочные (направленные на проверку боевой готовности). На учебные призываются граждане из запаса для поддержания военных навыков, а также те, кто не прошел службу до 30 лет.

"Для последних сборы носят характер начальной военной подготовки, по итогам которой присваивается военно-учетная специальность (например, пулеметчика или механика-водителя)", – пояснил Кнутов.

На проверочные сборы вызывают граждан с опытом военной службы, которые при увольнении в запас заключили контракт с военкоматом и вошли в действующий резерв. В случае необходимости их призывают для выполнения конкретных задач: например, усиления местной противовоздушной обороны. За свою службу они получают зарплату и установленные законом льготы, уточнил Кнутов.





Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО Важно подчеркнуть, что эти мероприятия не имеют отношения к мобилизации или направлению в зону специальной военной операции. По окончании сборов военнослужащим может быть предложено заключить контракт для дальнейшей службы, однако это решение остается исключительно добровольным.

"Процедура призыва на сборы стандартна: после получения повестки гражданин является в военкомат, проходит медкомиссию, получает предписание и следует к месту службы. Там он обеспечивается обмундированием и размещением. Рекомендуется иметь при себе предметы личной гигиены, необходимые лекарства и сменное белье", – рассказал он.

По его словам, возрастные ограничения определяются категорией запаса. Как правило, в первую очередь призываются лица первой категории до 35 лет (солдаты/сержанты) или до 45–60 лет (офицеры). При этом приоритет отдается наиболее физически подготовленным гражданам первой категории, рассказал Кнутов.

Эксперт добавил, что на весь период прохождения сборов за военнослужащим сохраняется его основное рабочее место. Он получает среднюю заработную плату, которую выплачивает работодатель с последующей компенсацией со стороны министерства обороны. Также компенсируются транспортные расходы на дорогу к месту проведения сборов и обратно, добавил Кнутов.

Сколько длятся сборы?

Юрий Кнутов отметил, что сборы не могут длиться более двух месяцев. Конкретные сроки учебных сборов согласовываются с органами исполнительной власти регионов, а даты проверочных определяет Минобороны. Как правило, резервисты проходят службу в своем военном округе.

Он подчеркнул, что сборы не носят тотальный характер: призывается не весь резерв одновременно, а определенные категории в соответствии с установленным графиком.

"Периодичность для конкретного гражданина варьируется: не чаще одного раза в три года, но в зависимости от военно-учетной специальности интервал может составлять и пять, и десять лет. При этом общая сумма времени, которое резервисты проводят на сборах, не может превышать 12 месяцев", – добавил специалист.

По его словам, сколько именно длится конкретный сбор, зависит от специфики подготовки.

"Например, в современных условиях программа обучения пехотинца может быть расширена за счет освоения работы с беспилотными летательными аппаратами", – уточнил Кнутов.

Что грозит за неявку?

Владимир Тригнин предупредил, что, если не прийти по повестке на военные сборы, предусмотрен административный штраф – от 10 до 30 тысяч рублей по статье о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету (21.5 КоАП РФ). Отдельный штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей установлен за уклонение от прохождения обязательной медицинской комиссии (21.6 КоАП РФ).





Владимир Тригнин председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Уголовная ответственность за уклонение от сборов напрямую законом не предусмотрена. Однако нужно понимать, что гражданин, уже призванный на сборы, приобретает статус военнослужащего. Самовольное оставление места службы в этот период может повлечь уже уголовную ответственность, наказывается арестом и в отдельных случаях лишением свободы сроком до двух лет (337 УК РФ).

Кроме того, в случае неявки в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки без уважительной причины будут автоматически применены административные и ограничительные меры. В частности, запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, управление транспортным средством и возможность его зарегистрировать, кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость. Кроме того, ему будет отказано в заключении кредитного договора, предупредил Тригнин.

