Герасимов заявил, что ВС РФ выполняют поставленные задачи СВО в соответствии с планом

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Вооруженные силы России выполняют задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным планом. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе совещания с Владимиром Путиным.

"Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновке. 45% зданий в этом населенном пункте под нашим контролем", – сказал он.

Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев добавил, что российские войска ведут штурмовые действия в южных кварталах Константиновки. Он отметил, что 4-я отдельная мотострелковая бригада освободила населенный пункт Иванополье.

По словам Герасимова, на данный момент войска группировки "Восток" форсировали реку Гайчур и ведут наступление на юге Днепропетровской области и в восточной части Запорожской области. Кроме того, продолжаются уличные бои по овладению городом Гуляйполе.

Также глава Генштаба сообщил об освобождении всей южной части Димитрова. Бои продолжаются на севере, северо-востоке и в центре города.

Ранее Герасимов заявил, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Кроме того, Путину доложили о полном взятии города Северска в ДНР. Также российские войска освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области.

