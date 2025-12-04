Фото: kremlin.ru

Россия освободит Донбасс и Новороссию в любом случае – военным или иным путем. Об этом Владимир Путин заявил в интервью India Today.

Президент отметил, что есть два основных сценария дальнейшего развития событий. В первом случае территории будут освобождены Россией в ходе военных действий. Во втором – войска Украины сами оставят их и перестанут уничтожать мирное население.

Ранее Путин рассказал, что Россия неоднократно предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, однако Киев предпочел воевать. Он добавил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не хотели жить с Украиной и выразили это на референдуме.

До этого глава государства подчеркивал, что Россия действует на Украине "хирургическим способом". Происходящее там не является войной в прямом или современном смысле этого слова, указывал президент.

