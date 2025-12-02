Путин заявил, что освобожденный Красноармейск имел особое значение для обеих сторон

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Городу Красноармейску в Донецкой Народной Республике (ДНР) придавалось особое значение, он был важен для обоих сторон, заявил Владимир Путин.

Президент РФ объяснил, что это не просто большой инфраструктурный объект, связанный с остальным регионом, но и хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале спецоперации.

"Наряду с рядом других укрепрайонов – это тоже один из мощных укрепрайонов был. А сегодня он полностью находится в руках российской армии", – указал Путин.

При этом вопрос о том, кто контролирует Красноармейск, до сих пор подвергается сомнению. Поэтому в таких случаях зарубежные и украинские журналисты могут увидеть все своими глазами.

"Конечно, определенный уровень опасности есть, имея в виду, что там линия соприкосновения совсем рядом и дроны постоянно в воздухе. Но наши-то, российские военные корреспонденты работают", – напомнил Путин.

30 ноября президент РФ посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин указывал, что боевые действия прекратятся на Украине, когда украинские войска уйдут с занимаемых территорий. При этом армия России продвигается с увеличивающимся темпом по всем направлениям, динамика на фронтах позитивная.

