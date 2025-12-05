Собянин: Москва лидирует в медальном зачете на чемпионате "Профессионалы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сборная Москвы на протяжении трех лет подряд является лидером в медальном зачете на чемпионате "Профессионалы". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что чемпионат является масштабным событием в области среднего профессионального образования. В финале турнира, который проводился в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге, участвовали 750 школьников и студентов колледжей из России и зарубежных стран.

Столицу в финале представляли 57 человек, каждый из которых представил востребованную в городе компетенцию, например 3D-моделирование компьютерных игр, изготовление прототипов, сборку изделий для авиационной техники, поварское дело и многое другое.

В результате, как сообщил Собянин, сборная Москвы продемонстрировала лучший результат, завоевав 154 золота, 50 серебра и 43 бронзы. Победители и призеры, помимо денежных призов, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупные компании.

"От всей души поздравляю вас, ребята! Спасибо вашим наставникам!" – добавил мэр.

Ранее в Москве началась регистрация на шестой сезон чемпионата предпринимательских идей Business Skills для учеников 7–11-х классов. Она будет открыта до 25 декабря. Турнир является стартовой площадкой для юных москвичей, желающих реализовать свой стартап.

В ходе онлайн-марафона участники покажут знания и компетенции, необходимые для создания стартапа. Для этих целей подготовлены тестирование и кейсовые задания. После этого ученики приступят к разработке бизнес-проектов и представят свои идеи жюри.

