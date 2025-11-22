22 ноября, 09:43Мэр Москвы
Собянин: студенты колледжей Москвы победили на конкурсе "Большая перемена"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Студенты колледжей Москвы победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, лучшими стали 18 москвичей. Еще 25 ребят получили дипломы призеров.
"Чтобы пройти в финал, студентам колледжей нужно было разработать социально значимый проект по одному из 12 конкурсных направлений", – поделился Собянин.
Члены жюри оценивали лидерские качества студентов, креативное мышление, а также организаторские способности и умение находить нестандартные решения.
По итогам конкурса победу в вызове "Создавай будущее" одержал Денис Фазалов из колледжа автоматизации и информационных технологий № 20. Он уже дважды побеждал в вызове "Предпринимай".
В свою очередь, Мария Буркалева из технологического колледжа № 34 участвовала в конкурсе впервые и сразу завоевала победу в вызове "Твори". Также победительницей в вызове стала Виктория Григорьева из московского колледжа архитектуры и градостроительства.
"Самым интересным заданием для нее стала разработка концепции музейной экспозиции, посвященной Героям России. Виктории удалось объединить знания по обоим направлениям и применить навыки, полученные в колледже", – сказал мэр.
Победители и призеры получили денежные призы размером до одного миллиона рублей. Средства они смогут направить на продолжение образования или реализацию собственного стартапа. Были награждены и наставники ребят.
"Москва гордится своими студентами – теми, кто делает столицу центром идей, знаний и новых возможностей", – подчеркнул Собянин.
Финальное состязание состоялось в Нижнем Новгороде. Всего в нем приняли участие 600 студентов из 63 российских регионов, 43 из которых – жители столицы.
Ранее Собянин поздравил школьников с успехом на международном чемпионате RoboCup в Абу-Даби. Ребятам необходимо было сделать автономных роботов, играющих в футбол. Россию на чемпионате представили 18 команд, 5 из которых – из Москвы.
Всего 13 московских участников заняли призовые места или были отмечены в номинациях. Успех Собянин назвал результатом системной работы по развитию инженерного образования в городе.
Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби