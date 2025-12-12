В Москве мужчина пережил инфаркт из-за аллергии на свинину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве мужчина перенес инфаркт миокарда и кардиогенный шок из-за тяжелой аллергической реакции на свинину, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.

Ранее у пациента наблюдались кожные реакции на мясо в виде крапивницы, которые не представляли серьезной угрозы для здоровья. В один из дней после приема пищи его состояние резко ухудшилось.

Мужчину с признаками кардиогенного шока доставили в Городскую клиническую больницу № 15, где заподозрили синдром Коуниса первого типа. Это редкое состояние, при котором сильная аллергическая реакция может спровоцировать острый коронарный синдром. Коунис проявляется болью в груди, инфарктом или стенокардией из-за спазма коронарных артерий.

Врачи стабилизовали состояние пациента и выписали его на амбулаторное лечение.

