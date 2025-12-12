Ушаков заявил, что Зеленский может считать выборы поводом для прекращения огня

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает проведение выборов в стране как повод добиться временного прекращения огня. Об этом RT сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее лидер США Дональд Трамп сказал, что на Украине пора провести президентские выборы. По его словам, Киев использует боевые действия, чтобы не проводить избирательный процесс.

В ответ на это Зеленский заявил, что всегда готов к выборам, и отметил, что может для этих целей изменить закон. Украина сможет организовать выборы через 60–90 дней в случае, если Соединенные Штаты и Европа обеспечат безопасность их проведения.

В Кремле такое заявление назвали достаточно новым, добавив, что будут следить за развитием событий.