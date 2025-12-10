Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию с Россией

Фото: ТАСС/AP/Peter Morrison

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключить энергетическое перемирие, если Россия также согласится на эту инициативу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский подчеркнул, что этот вопрос имеет чрезвычайную важность для населения Украины. По его словам, удары Вооруженных сил Украины по объектам энергетической инфраструктуры РФ якобы являются ответными мерами на системные обстрелы украинских энергообъектов со стороны российской армии.

При этом он подчеркнул, что Киев поддержит идею временного прекращения атак на энергетический сектор только в случае проявления аналогичной готовности со стороны Москвы.

Также Зеленский заявил, что готов изменить закон о выборах для их проведения. Он отметил, что если США и Европа смогут обеспечить безопасное проведение выборов в стране, то Украина будет готова к ним через 60–90 дней.