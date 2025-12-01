Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, собирается объявить о своей добровольной отставке в новогоднем обращении к жителям страны. Таким мнением поделился один из ключевых стратегов в администрации лидера Украины Владимир Петров в интервью украинским СМИ.

"Думаю, президент нам об этом не скажет, но я подумал, что Зеленский решил послать нас всех. Я сейчас не шучу", – приводит RT фрагмент из опубликованного интервью.

Эксперт предполагает, что соглашение о прекращении огня будет подписано до середины декабря, после чего в Киеве будет наблюдаться множество политических маневров и эмоциональных всплесков. О своей отставке Зеленский объявит в новогоднем обращении, проведя параллель со своим заявлением о выдвижении в президенты, которое тот также сделал в новогоднюю ночь несколько лет назад.

При этом переговоры по украинскому урегулированию продолжит спикер парламента, а Зеленский не будет принимать участие в следующих выборах или создавать новый политический проект. Петров добавил, что правящая партия "Слуга народа" уже утратила свою актуальность, в связи с чем ее политическое будущее также маловероятно.

Ранее Зеленский объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Такое решение было принято после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в доме Ермака. По информации СМИ, обыски были связаны с делом о коррупции в энергетике.

В Совфеде РФ отметили, что после отставки Ермака следующим окажется сам Зеленский, поскольку крах киевского режима уже наступил. В МИД РФ добавили, что Зеленский наивно думает, что, сдавая своих подельников, сможет выиграть время для договоренностей о собственных перспективах.