Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 05:48

Политика
Главная / Новости /

Политтехнолог Петров: Зеленский может уйти в отставку в новогоднюю ночь

Эксперт допустил, что Зеленский объявит об отставке в новогоднем обращении

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, собирается объявить о своей добровольной отставке в новогоднем обращении к жителям страны. Таким мнением поделился один из ключевых стратегов в администрации лидера Украины Владимир Петров в интервью украинским СМИ.

"Думаю, президент нам об этом не скажет, но я подумал, что Зеленский решил послать нас всех. Я сейчас не шучу", – приводит RT фрагмент из опубликованного интервью.

Эксперт предполагает, что соглашение о прекращении огня будет подписано до середины декабря, после чего в Киеве будет наблюдаться множество политических маневров и эмоциональных всплесков. О своей отставке Зеленский объявит в новогоднем обращении, проведя параллель со своим заявлением о выдвижении в президенты, которое тот также сделал в новогоднюю ночь несколько лет назад.

При этом переговоры по украинскому урегулированию продолжит спикер парламента, а Зеленский не будет принимать участие в следующих выборах или создавать новый политический проект. Петров добавил, что правящая партия "Слуга народа" уже утратила свою актуальность, в связи с чем ее политическое будущее также маловероятно.

Ранее Зеленский объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Такое решение было принято после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в доме Ермака. По информации СМИ, обыски были связаны с делом о коррупции в энергетике.

В Совфеде РФ отметили, что после отставки Ермака следующим окажется сам Зеленский, поскольку крах киевского режима уже наступил. В МИД РФ добавили, что Зеленский наивно думает, что, сдавая своих подельников, сможет выиграть время для договоренностей о собственных перспективах.

Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика