02:37

Политика

Зеленский заявил о "грядущих изменениях" после разговора с генсеком НАТО Рютте

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил о возможных изменениях в мировой ситуации в ближайшие дни.

"Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться", – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Киев продолжает проводить тесные коммуникации со своими партнерами и союзниками.

Ранее в США прошел новый этап переговоров между американской и украинской делегациями. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие консультации продуктивными, добавив, что Россия также должна стать частью урегулирования.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным для согласования мирного соглашения в ближайшие дни. По данным СМИ, встреча может состояться уже во вторник, 2 декабря.

Глава дипломатии ЕС Каллас назвала ошибочным мнение о проигрыше Украины

