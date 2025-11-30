Рубио назвал продуктивными переговоры с украинской делегацией

Фото: ТАСС/AP/Terry Renna

Очередные переговоры между США и Украиной, прошедшие во Флориде, были продуктивными. Об этом журналистам заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Остается очень много работы, но сегодня была весьма продуктивная и полезная сессия, полагаю, что был достигнут дополнительный прогресс", – цитирует его Fox News.

Рубио добавил, что США реалистично смотрят на переговорный процесс по Украине. При этом Россия должна также стать частью урегулирования. С этой целью спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву, подчеркнул госсекретарь Штатов.

"Мы не только хотим завершения (потасовки. – Прим. ред.), но хотим, чтобы Украина была в безопасности навсегда", – указал Рубио.

Киев и Вашингтон согласовали основные вопросы плана по урегулированию во время переговоров в Женеве 23 ноября, не сумев договориться по территориям и гарантиям безопасности.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине продолжился 30 ноября, когда в Соединенные Штаты прибыла украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Со стороны США в переговорах принимали участие госсекретарь США, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

