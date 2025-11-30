Форма поиска по сайту

30 ноября, 17:54

Умеров сообщил о начале встречи между Украиной и США

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Встреча делегации Украины и представителей администрации американского президента Дональда Трампа по вопросам урегулирования конфликта началась в США. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

По его словам, он проводит переговоры на основе "директив" президента Украины Владимира Зеленского и "наработок, достигнутых в Женеве". Умеров уточнил, что доложит Зеленскому об итогах встречи в США.

Как сообщал Госдеп, в переговорах принимают участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Мирный план США по Украине был представлен 20 ноября. Спустя время американская и украинская делегации провели встречу в Женеве для его согласования. После проведенных консультаций из 28 пунктов в документе осталось 22.

Окончательное утверждение соглашения может произойти в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.

Дональд Трамп назвал возможное прекращение огня со стороны России уступкой

