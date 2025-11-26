Форма поиска по сайту

Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для переговоров с Владимиром Путиным запланирован на следующую неделю. Об этом Трамп сообщил журналистам.

Москву также может посетить зять Трампа Джаред Кушнер. По словам лидера США, Кушнер вовлечен в процесс мирного урегулирования на Украине так же, как и Уиткофф.

Глава Белого дома сообщил, что американская команда ведет хорошие переговоры с РФ по украинскому урегулированию, отметив, что был достигнут огромный прогресс.

"У нас идут хорошие переговоры. Мы начали с России. У нас идут переговоры с Россией", – приводит ТАСС слова американского лидера.

Президент США поручил Уиткоффу встретиться с президентом России для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине. В то же время министр армии США Дэниел Дрисколл будет поддерживать контакты с украинской стороной.

По словам Трампа, за последнюю неделю администрация США добилась огромного прогресса в урегулировании на Украине. Первоначальный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон. В документе остались лишь "несколько спорных моментов".

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с большей частью пунктов плана США по урегулированию конфликта, заявил британский премьер Кир Стармер. По его словам, Киев предложил "конструктивные правки" к первоначальному варианту документа.

Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

Сюжет: Переговоры по Украине
