NYT: власти США обеспокоены, что Путин может отклонить мирный план по Украине

Фото: kremlin.ru

Члены администрации США выражают обеспокоенность из-за того, что Владимир Путин может отклонить предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на чиновников США.

Часть сотрудников Белого дома считает, что подобная реакция российского лидера может быть обусловлена изменениями в мирном соглашении, которые были внесены по итогам консультаций между США и Украиной.

Первоначальная версия плана состояла из 28 пунктов, которые предполагали отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. По итогам переговоров США и Украины в Женеве он был сокращен до 19 пунктов.

К примеру, по информации СМИ, из мирного соглашения исчез пункт про передачу Донбасса России, а также иные "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины".

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве для окончательного согласования мирного соглашения.