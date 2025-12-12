Форма поиска по сайту

12 декабря, 10:00

Город

Более 80 объектов благоустроили в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы благоустроили свыше 80 объектов в 2025 году. Работы проводились в парках, скверах, на площадях и в общественных пространствах, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Основная часть работ проходила за пределами центральной части города, ведь главной задачей было создать комфортные условия для каждого жителя", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В Бутовском лесопарке в районе Северное Бутово специалисты благоустроили новый спортивный сквер. Его площадь составляет около 19 гектаров. Теперь гости смогут играть в баскетбол, волейбол, теннис, футбол, заниматься силовыми упражнениями.

Кроме того, в этом году были приведены в порядок Нижний и Верхний Ивановский пруды. Там обновили пешеходные дорожки и сделали деревянные площадки с лежаками, лавочками и качелями, а также установили детские игровые комплексы, оборудовали воркаут-зону, всесезонную спортивную площадку, скейт-парк, благоустроили территорию вокруг фонтана, провели озеленение и организовали парковку.

У Беловежского пруда в Можайском районе специалисты сделали новые пешеходные дорожки, установили освещение и зоны отдыха. Для детей там появились площадки, а для взрослых – спортзал.

Вместе с тем в текущем году специалисты провели благоустройство в общественном пространстве у Суздальского пруда на востоке города, на территории около Большого Городского пруда в Зеленограде, спорткластере на Ясногорской улице на юге столицы, в парках "Пионерский", "Автомобилист" и "Дубрава", на территории возле Изютинского пруда и Черноморского бульвара.

По словам Бирюкова, для всех объектов в Москве были созданы единые стандарты благоустройства.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы в 2025 году. Мэр рассказал, что крупные проекты были реализованы в Нижегородском районе, Лефортове, Марьине и Некрасовке. Например, возле дома 8 на улице Нижней Хохловке в Нижегородском районе создали современный спортивный кластер.

"Новости дня": парк "Сокольники" обновили в Москве

городблагоустройство

