11 декабря, 09:43

Город

Архитектурно-художественная подсветка украсила Театр имени А. С. Пушкина

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Новую архитектурно-художественную подсветку установили на Театре имени А. С. Пушкина в центре Москвы, передает столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Главной задачей было подчеркнуть уникальные элементы фасада и локально выделить театральные афиши. Энергетики смонтировали почти 40 осветительных приборов общей мощностью 2,3 кВт", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для архитектурного освещения здания специалисты установили светильники линейного типа, прожекторы со светодиодами нейтрально белого цвета и гибкие светодиодные светильники с цветными светодиодами. Подсветка способна работать в повседневном и праздничном режимах.

Нейтральный белый оттенок освещения позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, формируя единое световое пространство.

За последние 13 лет уровень освещенности города увеличился в два раза, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло в четыре раза. Всего Москву освещают более 1 миллиона светильников.

Художественная подсветка в этом году украсит около 100 объектов Москвы. В столице уже преобразились фасады 50 школ, обновленных в рамках программы "Моя школа", а также культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте. Кроме того, подсветка украсила Живописный мост, новую "Царскую набережную" Москвы-реки и несколько храмов.

Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

