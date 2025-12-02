Форма поиска по сайту

02 декабря, 11:11

Город

Световые арт-объекты появились на проспекте Вернадского в преддверии Нового года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Возле здания цирка на проспекте Вернадского установили крупные новогодние инсталляции, сообщили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"Продолжаем украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. По всему городу традиционно устанавливаем световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в парке появились футуристический елочный шар, арки "Павлин", новогодняя ель и световые цифры "2026".

Шар высотой 17 метров и весом более 9 тонн состоит из 2 полусфер. Он оборудован 18 тысячами адресных светодиодных модулей с динамичными узорами и визуальными эффектами.

Рядом с шаром установили композицию из 13 арок высотой 4 метра. Они создали своеобразный световой "портал" с большой фигурой павлина, символом входа в праздничное пространство.

Для украшения Москвы используют современное энергосберегающее светодиодное оборудование. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше энергии, безопасны и устойчивы к любым погодным условиям.

Благодаря сформированному запасу декоративных конструкций город может ежегодно обновлять праздничное оформление. Все элементы многоразовые и позволяют менять внешний вид инсталляций из года в год.

