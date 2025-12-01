Восемь световых арок установили в центре Москвы в преддверии Нового года

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Восемь световых арок установили в центре Москвы в преддверии новогодних и рождественских праздников, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Украшения появились на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий Мост, площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Перед монтажом инсталляции прошли модернизацию, после которой у них появились новые функции для программирования световой и цветовой динамики. Установленные декорации напоминают фасады главных театров Москвы.

Например, арка на Тверской площади напоминает театр "Эрмитаж". Для ее подсветки используются 35 тысяч светодиодных модулей и неоновая лента длиной почти 730 метров.

Симметричные 25-метровые арки в Газетном и Камергерском переулках символизируют МХТ имени Чехова, а конструкции на Пушкинском площади и в Новопушкинском сквере изображают Российский академический молодежный театр.

Инсталляция на Манежной площади выполнена в виде фасада Малого театра, а арка на Кузнецком Мосту – в виде фасада с колоннадой Большого театра. Также напротив последнего установили купол диаметром 17 метров.

Ранее на Поклонной горе смонтировали 20-метровый новогодний шар. Его диаметр составляет 17 метров, а вес – 35 тонн. Инсталляция состоит из 176 тысяч светодиодов. Вскоре там подготовят оборудование для светового шоу с музыкальным сопровождением.