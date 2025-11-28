Праздничная композиция "Полярные медведи" появится на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На северо-востоке Москвы началась установка праздничной композиции "Полярные медведи", сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно ее разместим на проспекте Мира недалеко от Ростокинского акведука, реконструкцию которого провели в этом году", – рассказал он.

По словам заммэра, световые декоративные конструкции, которые установят по всему городу, создадут особую праздничную атмосферу и будут дополнительными источниками света в темное время суток. Бирюков также отметил, что "Полярные медведи" – одна из самых популярных новогодних композиций, которая украшает столицу в преддверии Нового года с 2019 года.

Декорация представляет собой фигуры большой медведицы вместе с медвежатами, дополняемые световыми елками. Длина инсталляции – 330 метров.

В этом году изменили расположение фигур медвежат. Также обновили световые елки, сделав их более похожими на настоящие деревья.

Для украшений Москвы к Новому году и Рождеству используют современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Эти светильники не только в 10 раз меньше потребляют электроэнергию, но еще и безопасны и могут работать при любой погоде. В этом году город украсят уже имеющиеся конструкции, которые передекорировали с учетом символики и даты праздника.

Ранее сообщалось, что к Новому году в Москве установят свыше 10 световых тоннельных конструкций общей протяженностью свыше 500 метров. Одно из самых длинных таких украшений будет на Гоголевском бульваре. Протяженность светового тоннеля там составит 150 метров. Его сделают из десятка тысяч светодиодов, а волнообразные линии создадут эффект объема и динамики.