Более 10 световых тоннелей украсят столицу в Новому году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 10 световых тоннельных конструкций общей протяженностью свыше 500 метров украсят Москву к новогодним праздникам. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что световые тоннельные конструкции являются одними из самых заметных украшений Москвы. Они привлекают внимание как гостей, так и жителей города. Большинство таких тоннелей располагаются на Бульварном кольце.

Самым посещаемым стал тоннель протяженностью 100 метров на Тверском бульваре. В прошлом году его сделали мультимедийным – на его поверхности можно транслировать разные фигуры. Каждым светильником управляют специалисты АО "Объединенная энергетическая компания". По такой же технологии работает световой шар на Поклонной горе.

На Никитском бульваре появится "Хрустальный тоннель" – конструкция полностью украшается светодиодными гирляндами, которые создают эффект объемного пространства. В этом году он был модернизирован: розовые диоды заменили белыми, а также были добавлены украшения в виде сосулек. Благодаря горизонтально расположенным динамическим элементам удается добиться эффекта, напоминающего переход в тоннель скоростного движения.

Одним из самых длинных тоннелей в Москве станет 150-метровый тоннель на Гоголевском бульваре. Он состоит из десятка тысяч светодиодов. Волнообразные линии создают эффект объема и динамики. Мерцание светодиодов также делает конструкцию визуально более широкой. Своими переливами они привлекают гостей, которые активно там фотографируются.

"Имперский тоннель" – самая высокая инсталляция, которая появится на территории инновационного центра "Cколково". Ее высота составит 14 метров. Конструкция состоит из металлического каркаса с тонкими стойками у основания и декоративными панелями в верхних частях арок. Наверху яркость светильников больше, что подчеркивает глубину свода.

Тоннель с бело-голубой подсветкой на Триумфальной площади совсем небольшой – 38 метров в длину. При этом он отличается от остальных своей необычной формой. Он состоит из прямоугольных рам, которые уменьшаются по мере удаления, создавая объемный эффект.

На Манежной площади можно будет увидеть два тоннеля. Первый украшают фигуры в виде музыкальных инструментов, а также изображение скрипичного ключа. Второй тоннель с узорами напоминает о балах и театральных постановках.

Для украшения используются конструкции прошлых лет. За последние годы в Москве их появилось достаточно, чтобы полноценно оформлять столицу. Все инсталляции могут быть использованы многократно и изменяться.

Ранее в столице завершился монтаж праздничной арки на Кузнецком мосту, которая сделана в виде фасада Большого театра. Конструкция впервые появилась в 2017 году в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Сейчас она снова украшает город.