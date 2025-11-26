Форма поиска по сайту

26 ноября, 18:50

Город

Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади в Москве. Ее высота составляет 22 метра.

Праздничное дерево появилось на площади в честь старта проекта "Зима в Москве" 1 декабря. Для украшения были использованы 5 километров световых гирлянд и свыше 10 тысяч елочных игрушек.

Дизайн выдержан в стиле старинных русских игрушек. В частности на ветвях ели появились 70-сантиметровые и 90-сантиметровые шары, расписанные мастерами вручную по эскизам столичных художников. Кроме того, дерево украсили шелковые флажки, золотые и серебряные сосульки, ватные человечки и куклы в народных костюмах.

Ель возрастом около 100 лет нашли в Тверской области, рассказала РИА Новости декоратор и автор концепции оформления Ирина Сухотина. Во время рубки высота дерева составляла 25 метров, но затем часть ствола пришлось отпилить.

"Такого рода елка должна стоять одиночная, то есть она должна быть красивой, не иметь юга и севера, и быть пушистой со всех сторон", – пояснила Сухотина.

Ранее стало известно, что главной новогодней елью России станет дерево, растущее в Рузском округе Подмосковья. Его высота составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

Ожидается, что дерево спилят 8 декабря. При этом все работы, включая доставку до Соборной площади Кремля, монтаж, оформление и переработку, будут проходить с использованием современных технологий.

Сюжет: Зима в Москве
