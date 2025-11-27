Форма поиска по сайту

27 ноября, 13:56

Новогоднюю арку установили на Кузнецком мосту

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В центре столицы завершился монтаж праздничной арки на Кузнецком мосту. Она выполнена в виде фасада Большого театр, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Конструкция впервые появилась в 2017 году в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Теперь она снова украшает улицу световыми эффектами. Ее каркас изготовлен из прочного металла, а декоративные панели выполнены из влагостойкой фанеры.

Светодиодной подсветкой можно управлять дистанционно. Специалисты АО "ОЭК" могут регулировать яркость и программировать цвет. В 2024 году арка прошла техническое обновление, которое позволило внедрить эти функции.

Ранее на Манежной площади нарядили новогоднюю ель. Для ее оформления использовали 5 километров гирлянд и более 10 тысяч игрушек. Среди украшений есть шары, расписанные вручную.

За последние годы специалисты создали достаточный запас декоративных элементов. Это позволяет полностью украшать город и использовать световые конструкции многократно, изменяя их внешний вид под разные события.

Новогодние гирлянды и светодиодные конструкции установили в Москве

