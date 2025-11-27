Уникальные игрушки появятся на елках в центре Москвы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На центральных площадях столицы установят елки, украшенные необычными новогодними игрушками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Необычные игрушки можно будет увидеть на Тверской и Манежной площадях. Праздничные деревья появятся на площадках "Московских сезонов".

На Манежной площади повесят новогодние шары, расписанные по эскизам столичных художников. Они будут висеть на 22-метровой елке. В создании украшений художники вдохновились старинными русскими игрушками, благодаря чему праздничное дерево напомнит москвичам о детстве.

На елочных шарах изобразили сюжеты рождественских историй, сказок и праздничных гуляний. Также на ель повесят игрушки в виде золотых и серебряных сосулек, шелковых флажков, ватных человечков и нарядных кукол. Всего на елке будет 10 тысяч украшений и 5 километров световой гирлянды. Их помогут повесить профессиональные альпинисты.

Фасады павильонов на Тверской площади украсят световыми конструкциями, сделанными под контуры старинных улиц Москвы. Также на территории появится одна из самых необычных столичных елок. Игрушки на ней будут в виде московских достопримечательностей. Москвичи смогут увидеть на праздничном дереве миниатюры павильонов ВДНХ, Большого театра, сталинских высоток, здание мэрии, кремлевских башен и особняков XIX века. Каждая игрушка копирует оригинал до мелочей. В течение полугода мастера работали над созданием украшений.

По авторским задумкам, 8-метровая ель символизирует город, который сочетает в праздничном орнаменте как прошлое, так и настоящее. У праздничного дерева также установят сотни небольших елочек и рябиновых ветвей, задрапированных бархатными шторами и украшенных фигурками снегирей.

Ранее сообщалось, что этой зимой в столице состоится шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Мероприятия пройдут на 15 площадках города. На Манежной площади будет работать ретрофотоателье и усадебная почта, организованная в рамках проекта "Путешествие в Рождество". Информационные зоны фестиваля откроются как на Болотной площади, так и на Тверском бульваре.