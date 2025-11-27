Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 09:38

Город

Уникальные игрушки появятся на елках в центре Москвы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На центральных площадях столицы установят елки, украшенные необычными новогодними игрушками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Необычные игрушки можно будет увидеть на Тверской и Манежной площадях. Праздничные деревья появятся на площадках "Московских сезонов".

На Манежной площади повесят новогодние шары, расписанные по эскизам столичных художников. Они будут висеть на 22-метровой елке. В создании украшений художники вдохновились старинными русскими игрушками, благодаря чему праздничное дерево напомнит москвичам о детстве.

На елочных шарах изобразили сюжеты рождественских историй, сказок и праздничных гуляний. Также на ель повесят игрушки в виде золотых и серебряных сосулек, шелковых флажков, ватных человечков и нарядных кукол. Всего на елке будет 10 тысяч украшений и 5 километров световой гирлянды. Их помогут повесить профессиональные альпинисты.

Фасады павильонов на Тверской площади украсят световыми конструкциями, сделанными под контуры старинных улиц Москвы. Также на территории появится одна из самых необычных столичных елок. Игрушки на ней будут в виде московских достопримечательностей. Москвичи смогут увидеть на праздничном дереве миниатюры павильонов ВДНХ, Большого театра, сталинских высоток, здание мэрии, кремлевских башен и особняков XIX века. Каждая игрушка копирует оригинал до мелочей. В течение полугода мастера работали над созданием украшений.

По авторским задумкам, 8-метровая ель символизирует город, который сочетает в праздничном орнаменте как прошлое, так и настоящее. У праздничного дерева также установят сотни небольших елочек и рябиновых ветвей, задрапированных бархатными шторами и украшенных фигурками снегирей.

Ранее сообщалось, что этой зимой в столице состоится шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Мероприятия пройдут на 15 площадках города. На Манежной площади будет работать ретрофотоателье и усадебная почта, организованная в рамках проекта "Путешествие в Рождество". Информационные зоны фестиваля откроются как на Болотной площади, так и на Тверском бульваре.

На Манежной площади украсили 22-метровую новогоднюю ель

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика