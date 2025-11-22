Форма поиска по сайту

22 ноября, 15:23

Культура

Собянин: зимой пройдет шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимой пройдет шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Он объединит 15 имений и особняков, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В рамках фестиваля состоится свыше 1 000 мероприятий, в том числе театрализованные представления, экскурсии и квесты.

"Благодаря таким новым форматам отдыха горожане заново открывают для себя знакомые и любимые места столицы. Этой зимой впервые появится флагманская площадка в музее-заповеднике "Коломенское", – поделился мэр.

По его словам, для гостей здесь проведут бесплатные представления и экскурсии. Также будут работать ретрофотоателье, чайная и почтовая станции.

Кроме того, на Манежной площади откроется ретрофотоателье и усадебная почта в рамках проекта "Путешествие в Рождество". А на Болотной площади и Тверском бульваре можно будет найти информационные зоны фестиваля.

Другой новинкой сезона станет зимний маршрут "Москва усадебная", который охватит 14 исторических усадеб и будет игрой-исследованием.

В свою очередь, "Усадебные кластеры" продолжат формирование маршрутов по трем историческим районам – Басманному, Арбату и Хамовникам. Здесь для гостей подготовят аудиоспектакли и городские онлайн-квесты с элементами дополненной реальности.

"Фестиваль "Усадьбы Москвы" проходит уже два года. За это время он стал важной частью культурной жизни столицы. Летом площадки проекта посетило рекордное количество гостей – свыше 900 тысяч", – подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что в Петровском путевом дворце 25 и 26 ноября стартуют новые экскурсионные программы по историческим залам. Посетители узнают об архитектурных особенностях дворца, посетят парадные залы и гостиные на втором этаже, восстановленные в ходе реставрации 1997–2011 годов. Основная часть экскурсии пройдет в помещениях.

Собянин: в усадьбе "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора

