В столице представили программу проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Программа проекта "Зима в Москве" представлена на mos.ru. Он пройдет с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года, сообщает портал мэра правительства столицы.

Для горожан и гостей города организуют свыше 800 мероприятий, которые состоятся более чем на 400 площадках. "Зима в Москве" объединит людей разных поколений и интересов. В частности, дети смогут посетить кукольные представления и спектакли, побывать в доме Деда Мороза, департаменте колдовства и мастерской новогодних чудес.

Взрослые смогут познакомиться с работой профессиональных поваров и кондитеров, посетить катки и лыжные трассы. Профессиональные инструкторы проведут тренировки для всех желающих.

Кроме того, можно будет приобрести новогодние сувениры на ярмарках в павильонах "Сделано в Москве". Здесь столичные предприниматели представят оригинальные товары собственного производства.

Мероприятия проекта в этом году строятся вокруг семейных ценностей, взаимопомощи и любви к Родине. Для гостей организуют патриотические встречи, образовательные и волонтерские программы, тематические выставки и чтения отечественных произведений.

Особое внимание уделят поддержке участников и ветеранов СВО и их семей. Состоятся акции по сбору гуманитарной помощи и концерты, будут реализованы благотворительные инициативы и адресные программы.

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 12 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. В этот период фудкорты представят особенное меню. Также желающие смогут присоединиться к созданию новогодней короткометражки "Ночной экспресс подарков".

В свою очередь, кинопарк "Москино" подготовил особую сказочную программу – мастер-классы по кинопроизводству и встречи с блогерами, фотозоны по мотивам знаменитых фильмов.

Зимний фестиваль "Усадьбы Москвы", который погрузит гостей в атмосферу XIX века, также пройдет с 1 декабря по 28 февраля. В культурную программу входят театрализованные представления, традиционные дворянские игры, экскурсии и многое другое. Для любителей прогулок подготовили новый маршрут "Москва усадебная".

Вместе с тем в концертном зале "Зарядье" с 2 по 31 декабря пройдет IV зимний фестиваль. Гости смогут посетить около 50 мероприятий с участием известных исполнителей. Выступить в роли волшебника можно будет на благотворительном фестивале "Город неравнодушных" 6–7 декабря на Болотной площади.

Также юных гостей ждут в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино".

С 25 ноября по 1 марта на ВДНХ будет работать большой каток. Здесь пройдут праздничные программы, гостей ждет новогодняя ярмарка. В программу новогодней ночи войдут уличные спектакли, выступления фигуристов, диджей-сеты и сказочный ледовый балет на катке.

Еще одной площадкой проекта станет территория Дворца пионеров на Воробьевых горах. Здесь с 10 декабря по 28 февраля будут работать две лыжные трассы и бесплатный каток площадью 4 тысячи квадратных метров.

В столичных парках, дворах и на фестивальных площадках будут работать катки. В парке 850-летия Москвы 1 декабря покажут театрализованную постановку "Гжель". В этот же день каток в парке "Никулино" примет шоу на льду "Лед и пламя", а 5 декабря на катке в районе Зябликово состоится ледовое представление по мотивам фильма "Чародеи".

Первые участники проекта "Зима в Москве" уже готовы к проведению мероприятий. Те, кто успел в числе первых присоединиться к программе, готовы провести бесплатные мероприятия на своих площадках. Такой формат участия в проекте доступен предпринимателям из сфер общепита, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, гостиничного бизнеса, культуры и спорта.