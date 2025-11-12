Столичные бренды смогут представить продукцию на туристических улицах Москвы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Предприниматели могут представить свои товары в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Арт-павильоны проекта "Сделано в Москве" появятся на туристических улицах города. Они станут торговым пространством, где свою продукцию представят локальные бренды. Для этого нужно подать заявку в личном кабинете на сайте "сделановмоскве.рф".

Компания должна отвечать нескольким условиям: иметь московский ИНН, обеспечивать полный или частичный цикл производства на территории столицы, а также работать на рынке не менее шести месяцев и иметь онлайн-точку продаж.

После прохождения регистрации у бренда появляется личный кабинет на сайте проекта. Уже через него можно подать заявку на участие в сезонных маркетах столичных проектов. Далее экспертная комиссия проводит тщательный отбор по системе баллов.

Ключевым фактором для получения высокого балла является полнота профиля бренда на сайте. Дополнительным преимуществом станет размещение товарного знака "Сделано в Москве". Также учитывается наличие у компании собственного зарегистрированного товарного знака.

Вместе с тем предпочтение отдается тем предпринимателям, которые в последние три месяца не принимали участие в сезонных маркетах.

"Зима в Москве" стартует 1 декабря. В этот раз проект объединит более 400 городских площадок. В его рамках состоятся флагманские мероприятия, в том числе "Путешествие в Рождество", китайский Новый год, "Московская масленица" и "Усадьбы Москвы".

Ожидается, что для участия в проекте "Зима в Москве" выберут свыше 700 столичных брендов. Местные производители представят свои товары, а для посетителей организуют тематические акции и мастер-классы.