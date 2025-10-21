Проект "Зима в Москве" объединит более 400 городских площадок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Зима в Москве" стартует 1 декабря. В этот раз она объединит более 400 городских площадок, рассказал представитель дирекции проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве" Иван Малофеев.

"Он (проект. – Прим. ред.) пройдет с 1 декабря по 28 февраля. <…> Состоится очень много различных мероприятий", – сказал Малофеев в ходе пресс-конференции.

Согласно презентации, в рамках проекта состоятся флагманские мероприятия, в том числе "Путешествие в Рождество", китайский Новый год, "Московская масленица" и "Усадьбы Москвы". Кроме того, для гостей будут открыты павильоны столичных локальных брендов "Фабрика подарков".

В целом в рамках проекта запланировано более 800 мероприятий.

На mos.ru уже появилась страница, которая посвящена "Зиме в Москве". Планируется, что и в этот раз в популярных местах откроются развлекательные площадки.

Во всех округах столицы появятся катки, а в парках будут ждать лыжные трассы и горки. Помимо этого, жители и гости Москвы смогут принять участие в благотворительных акциях.