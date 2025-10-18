Собянин: катки в "Лужниках" и "Коломенском" откроются зимой в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Зимой в Москве откроются новые катки. Их создадут в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации территорий, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, на главной площади спорткомплекса "Лужники" сделали фонтан, который в зимнее время будет превращаться в каток. Он займет не только центральную часть, но и боковые аллеи. Его общая площадь составит более 16 тысяч квадратных метров.

Атмосферу добавит уникальная архитектурно-художественная подсветка. По периметру катка заработают кафе и рестораны, а также пункты проката.

В музее-заповеднике "Коломенское" в этом сезоне откроется один из самых длинных линейных катков, заливаемый вдоль набережной Москвы-реки. Его протяженность составит 1,7 километра. Над площадкой специалисты сделают инсталляцию "звездного неба", рассказал градоначальник.

В то же время к открытию готовятся уже известные локации. Например, на катке на ВДНХ горожане и туристы смогут прокатиться на коньках вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", а также поучаствовать в насыщенной событийной программе.

Кроме того, зимой будет доступен каток около Северного речного вокзала. Рядом с ним появятся бесплатный прокат, кафе и павильоны для переодевания. Там же пройдет зимняя ярмарка.

Ранее стартовали работы по устройству флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы. Всего будет создано 14 лыжных трасс. Основные мероприятия завершат уже к зиме.