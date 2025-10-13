В парке 850-летия Москвы стартовали работы по устройству флагманской лыжной трассы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты приступили к работам по устройству флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы в ЮВАО, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Как уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков, было принято решение о создании 14 лыжных трасс. Основные работы завершат уже к зимнему периоду.

"Одна из них будет проходить по парку 850-летия Москвы и парку на набережной Москвы-реки в Капотне. Стартовали работы по обустройству трассы, необходимо расширить ее функционал с учетом запросов спортсменов и жителей", – уточнил Бирюков.

Несколько лет назад в парке была создана профессиональная лыжная трасса с биатлонным стрельбищем. На ее базе начал работать биатлонно-лыжный комплекс "Марьино". Со временем трассу соединили с велодорожкой парка, которая переходит в велопуть на набережной.

В рамках работ планируется заменить 5 пешеходных мостовых переходов на железобетонные лыжные переезды. В центре них появятся арки, а сверху будут оборудованы ограждения с деревянными перилами.

Кроме того, специалисты установят современную систему искусственного оснежения, модернизируют систему освещения, а также организуют две площадки для снегогенерации.

Специалисты также расширят трассу на отдельных участках, а в некоторых местах появятся дополнительные связки. На одном из участков трассы проложат дополнительную полосу для катания и смонтируют настил для пешеходов.

Как сообщалось ранее, в Москве создаются спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустующих и неухоженных территорий. Например, в текущем году на улице Нижней Хохловке в Нижегородском районе будет открыт спортивный кластер с площадками. На Кетчерской в Вешняках построят площадку для классических видов спорта. Зимой здесь будет организован каток.