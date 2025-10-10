Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На месте монорельса в Москве возведут уникальный парк в 2027 году, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам мэра, это будет первый в России круглогодичный прогулочный парк, расположенный на высоте 6 метров. Его территория свяжет Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский районы, где проживают более 300 тысяч человек.

"Новая пешеходная артерия города объединит в один маршрут парки ВДНХ, "Останкино", Ботанический сад и Тимирязевский парк и, конечно, откроет прекрасные виды на нашу любимую Москву", – подчеркнул Собянин.

Он также указал на то, что будет создано современное комфортное пространство для занятий спортом, семейного отдыха и встреч с друзьями. Вдоль парка будет сделана беговая дорожка с движением в обе стороны, ее длина составит 4 километра.

При этом 5 из 6 станций будут сохранены и трансформированы, а в самом парке можно будет увидеть 2 состава монорельса.

Монорельс появился в Москве более 20 лет назад, но не смог стать важной частью городской транспортной системы. Он завершил свою работу 28 июня. Известно, что его участок от станции "Тимирязевская" до станции "Выставочный центр" планируется отреставрировать. Сами станции сохранят, включая эскалаторы, лестницы и лифты. Здесь предусмотрят не только отдельные пространства для досуга, но также добавят новые лестничные спуски для входа в будущий парк.

