Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский монорельс завершил свою работу в субботу, 28 июня. На его месте появится новый парк на высоте, который откроется в 2027 году, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что данная идея получила одобрение свыше 71% участников проекта "Активный гражданин".

В рамках реализации инициативы часть эстакады от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "Улица Сергея Эйзенштейна", будет демонтирована. Таким образом, улучшится вид на главный вход ВДНХ.

В настоящее время вместо монорельса у пассажиров есть возможность воспользоваться удобными и быстрыми маршрутами через станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). В число альтернативных вариантов также вошли трамвайные, автобусные и электробусные маршруты, которые частично повторяют трассу монорельса.

Монорельс появился в столице более 20 лет назад, однако за это время не смог стать важной частью городской транспортной системы. Большинство горожан уже давно предпочитают альтернативные маршруты.

В частности, его пассажиропоток составляет менее двух тысяч человек в сутки, а интервал движения поездов – 30 минут. В качестве сравнения приведена статистика посещаемости канатной дороги на Воробьевых горах. Там ежедневно проезжает восемь тысяч пассажиров.

Монорельсовая дорога обретает новую жизнь в виде современного городского пространства для жителей и гостей столицы. На месте бывшей линии появится новый городской парк. Проект предусматривает создание аллей, кафе, зон отдыха и обширных зеленых пространств. Часть эстакады демонтируют, чтобы открыть вид на главный вход ВДНХ. Парк займет 40 тысяч квадратных метров, а несколько вагонов оставят как историческое напоминание.