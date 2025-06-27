Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 19:15

Транспорт

Историк рассказал, что монорельс изначально задумывался как экскурсионный транспорт

Историк рассказал, что монорельс изначально задумывался как экскурсионный транспорт

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Монорельс в Москве изначально задумывался как транспорт для перевозки пассажиров на большие расстояния без остановок, а также как экскурсионный маршрут для парков развлечений и выставок. Об этом рассказал кандидат исторических наук, исследователь архитектуры транспорта Александр Змеул.

Руководитель департамента передовых инженерных школ РУТ (МИИТ) Олег Покусаев отметил, что современная транспортная сеть – метро, МЦК, трамваи, автобусы и электробусы – дублирует маршрут монорельса, при этом предоставляет пассажирам более быстрые и комфортные условия. Кроме того, ограничение по скорости и вместимости вагонов монорельса снизило его востребованность, а затраты на эксплуатацию многократно превышали доходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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