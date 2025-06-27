Опрос показал, сколько родители тратят на выпускные мероприятия

На ВДНХ 27 июня состоится общегородской выпускной. Был проведен опрос родителей школьников – его результаты показали, что подготовка к выпускному остается заметной статьей расходов для семей.

Согласно данным опроса, 17% родителей потратили на выпускной более 30 тысяч рублей, 22% – от 10 до 30 тысяч. Еще 47% уложились в сумму до 10 тысяч рублей, а 14% – в бюджет до 5 тысяч. Цифры отражают ситуацию по всем регионам России.

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