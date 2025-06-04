Новые автомобили начали дешеветь в России

Средние цены на новые автомобили в России начали снижаться. Китайская машина в настоящее время в среднем обходится в 3,6 миллиона рублей, российская – около 1,5 миллиона, а транспорт других бредов – примерно 9,2 миллиона.

Такую ситуацию связывают с резко упавшими после увеличения утильсбора и ключевой ставки объемами продаж. Теперь дилеры предлагают скидки, чтобы избавиться от скопления автомобилей на складах.

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