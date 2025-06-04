Аналитик Расторгуев: курс рубля может ослабнуть в июне

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Курс рубля может ослабнуть в июне 2025 года. Об этом радио КП заявил аналитик Игорь Расторгуев.

Эксперт считает, что курс может опуститься до 92 рублей за доллар. Кроме того, возможно ослабление акций некоторых компаний.

"Особенно чувствительны будут бумаги сырьевых компаний, металлургов и транспортных операторов, которые зависят от экспорта", – пояснил Расторгуев.

Центробанк России на заседании в пятницу, 6 июня, рассмотрит больше разнообразных решений по ключевой ставке, чем это было в апреле. Будут изучаться все поступившие данные, уточнил зампред ЦБ Филипп Габуния.

По мнению экономиста Никиты Масленникова, на заседании регулятор может снизить ключевую ставку до 20% или сохранить ее на прежнем уровне в 21%. При этом снижать ставку до 19% пока рано. Объяснить это ЦБ может тем, что с 1 июня на 12,6% повысились тарифы на электроэнергию, отметил эксперт.