Аналитик Муртазин: цены на бытовую технику снизились из-за укрепления рубля

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Цены на электронику в России стали ниже благодаря укреплению рубля, заявил ведущий аналитик одной из компаний Эльдар Муртазин в эфире радио КП.

"Мы живем в удивительное время, когда у нас упал рынок, за счет этого идут распродажи, потому что компаниям нужны оборотные средства", – пояснил он.

Еще одним фактором, по наблюдениям эксперта, стало предпочтение россиян, имеющих сбережения, размещать их на депозитах. При этом те, у кого есть кредиты, продолжают их выплачивать.

Однако Муртазин предупредил, что ситуация с низкими ценами продлится недолго, поскольку они уже начинают расти.

"Дешевая электроника закончилась. Если вам что-то нужно, то стоит покупать здесь и сейчас", – заключил эксперт.

Снижать цены на электронику в связи с укреплением рубля ретейлеры в России начали еще в апреле. Например, на Wildberries зафиксировали статистически значимое снижение цен на смартфоны китайских брендов. При этом в натуральном выражении их продажи за тот период выросли почти на треть.

Тем не менее в Ассоциации компаний розничной торговли отмечали, что изменение курса валют не влияет на нынешние цены, поскольку на стоимости товаров это отражается с задержкой до полугода.

