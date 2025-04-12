Ретейлеры в РФ начали снижать цены в связи с укреплением рубля

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В России ретейлеры начали снижать цены на товары в связи с укреплением рубля, сообщает ТАСС.

В частности, на сайте столичного ЦУМа появилась информация о снижении стоимости товаров на 12%. Также снижение цен зафиксировано на Wildberries, в том числе подешевели телефоны китайских производителей.

"Wildberries фиксирует статистически значимое снижение цен на смартфоны китайских брендов, при этом в натуральном выражении их продажи за последние недели выросли почти на треть. Частично это объясняется, в том числе, и укреплением курса рубля", – рассказали в пресс-службе компании.

В свою очередь, глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что после изменения курса валют цены меняются не сразу. По его словам, у отечественных компаний партии товаров сформированы за несколько месяцев до поставок и рассчитаны на долгий период.

В частности, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заметил, что в категориях бытовой техники и электроники изменение курса отражается на ценах с задержкой до полугода. При этом к концу первого квартала ретейлеры уже отметили понижение цен на электронику. Например, iPhone подешевел в среднем на 10-15%, добавил Богданов.

С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 15%. Эксперты отмечают, что в данный период рубль практически всегда укрепляется.

