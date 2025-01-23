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23 января, 23:30

Экономика

Рубль с начала года укрепился по отношению к доллару на 15%

Рубль с начала года укрепился по отношению к доллару на 15%

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Рубль с начала года укрепился по отношению к доллару на 15%. В октябре прошлого года американская валюта колебалась от 95 до 98 рублей. Затем выросла до 114 рублей. После этого вновь опустилась и к Новому году опять начала бить рекорды.

Эксперты сообщают, что в начале года рубль практически всегда укрепляется. На это также влияют налоги. В конце месяца их платят экспортеры, поэтому продают валютную выручку, которой у них накопилось много. Кроме того, укрепление рубля связано с замедлением инфляции в конце прошлого года.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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