Рубль с начала года укрепился по отношению к доллару на 15%. В октябре прошлого года американская валюта колебалась от 95 до 98 рублей. Затем выросла до 114 рублей. После этого вновь опустилась и к Новому году опять начала бить рекорды.

Эксперты сообщают, что в начале года рубль практически всегда укрепляется. На это также влияют налоги. В конце месяца их платят экспортеры, поэтому продают валютную выручку, которой у них накопилось много. Кроме того, укрепление рубля связано с замедлением инфляции в конце прошлого года.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.