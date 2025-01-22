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22 января, 10:45

Общество

12 тысяч пар заключили брак на площадках проекта "Новые адреса счастья" в 2024 году

12 тысяч пар заключили брак на площадках проекта "Новые адреса счастья" в 2024 году

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12 тысяч московских пар выбрали для свадеб площадки проекта "Новые адреса счастья". Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова. Она отметила, что современные ЗАГСы стали не просто госучреждениями, а местами, где создаются уникальные воспоминания.

Среди самых популярных локаций проекта в прошлом году – особняк Спиридонова, башня "Око", Оперный дом музея-заповедника "Царицыно" и гостиница "Националь".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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