22 января, 10:45Общество
12 тысяч пар заключили брак на площадках проекта "Новые адреса счастья" в 2024 году
12 тысяч московских пар выбрали для свадеб площадки проекта "Новые адреса счастья". Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова. Она отметила, что современные ЗАГСы стали не просто госучреждениями, а местами, где создаются уникальные воспоминания.
Среди самых популярных локаций проекта в прошлом году – особняк Спиридонова, башня "Око", Оперный дом музея-заповедника "Царицыно" и гостиница "Националь".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.