Тренд на лопоухость набирает популярность в России

В последнее время в России набирает популярность новая косметическая процедура – создание лопоухости. Этот тренд, пришедший из Китая, начал распространяться среди россиянок.

Пластические хирурги и косметологи отмечают, что стоимость операции составляет около 90 тысяч рублей, но врачи предупреждают о возможных последствиях, таких как асимметрия.

Специалисты утверждают, что для коррекции внешности необязательно прибегать к пластической хирургии – достаточно обратиться к косметологу. В зависимости от выбранного препарата, эффект может сохраняться до полутора лет. Косметолог Елизавета Бобина отметила, что с помощью гиалуроновой кислоты можно изменить форму ушей и улучшить качество тканей на ушных раковинах.

Кроме того, существуют менее радикальные методы, такие как наклейки-корректоры, которые можно приобрести за 100 рублей.

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