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20 ноября, 07:30

Общество

Тренд на лопоухость набирает популярность в России

Тренд на лопоухость набирает популярность в России

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В последнее время в России набирает популярность новая косметическая процедура – создание лопоухости. Этот тренд, пришедший из Китая, начал распространяться среди россиянок. 

Пластические хирурги и косметологи отмечают, что стоимость операции составляет около 90 тысяч рублей, но врачи предупреждают о возможных последствиях, таких как асимметрия. 

Специалисты утверждают, что для коррекции внешности необязательно прибегать к пластической хирургии – достаточно обратиться к косметологу. В зависимости от выбранного препарата, эффект может сохраняться до полутора лет. Косметолог Елизавета Бобина отметила, что с помощью гиалуроновой кислоты можно изменить форму ушей и улучшить качество тканей на ушных раковинах.

Кроме того, существуют менее радикальные методы, такие как наклейки-корректоры, которые можно приобрести за 100 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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