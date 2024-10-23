Более 15 плавающих фонтанов демонтировали на зиму в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

На зиму в столице демонтировали 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале. Об этом пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы написала в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что 12 октября в городе завершился сезон работы фонтанов, в связи с чем специалисты начали их чистить и консервировать. Так, 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале с помощью самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов разобрали и отвезли на склад для проведения техобслуживания.

Плавающие фонтаны расположены по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году.

В 2023 году его капитально отремонтировали – заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники подводной подсветки, системы фильтрации и трубопроводы. Также специалисты обновили систему электроснабжения, насосное оборудование на берегу, привели в порядок помещение насосной станции, установили видеонаблюдение и систему диспетчеризации.

Ранее в музее-заповеднике "Царицыно" завершилась подготовка светодинамического фонтана к зиме. Сооружение каждый год накрывают воздухоопорным куполом, который состоит из восьми секторов и центральной соединительной детали. Поддерживать форму купола будет вентилятор, расположенный внутри конструкции.