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21 октября, 12:15

Город

Свыше тысячи столичных памятников подготовили к зиме

Свыше тысячи столичных памятников подготовили к зиме

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Более тысячи столичных памятников промыли в преддверии зимы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Такие работы выполняются только при температуре выше ноля. Каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан. Например, титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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