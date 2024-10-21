Свыше тысячи столичных памятников подготовили к зиме

Более тысячи столичных памятников промыли в преддверии зимы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Такие работы выполняются только при температуре выше ноля. Каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан. Например, титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы.

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