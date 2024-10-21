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21 октября, 07:15

Транспорт

Более 150 тысяч поездок совершили москвичи на новом трамвайном маршруте № 2

Более 150 тысяч поездок совершили москвичи на новом трамвайном маршруте № 2

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Пассажиры совершили более 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте №2

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Пассажиры почти за месяц совершили больше 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте № 2. Он проходит от 3-й Владимирской улицы через станции метро "Шоссе Энтузиастов", "Авиамоторная", "Площадь Ильича", улицу Сергия Радонежского, Андроньевскую площадь и Костомаровский мост до Курского вокзала.

Трамваи оснащены современными удобствами, включая Wi-Fi, видеонаблюдение и систему климат-контроля. Маршрут соединяет три района Москвы: Соколиную гору, Перово и Лефортово. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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