Более 150 тысяч поездок совершили москвичи на новом трамвайном маршруте № 2

Пассажиры почти за месяц совершили больше 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте № 2. Он проходит от 3-й Владимирской улицы через станции метро "Шоссе Энтузиастов", "Авиамоторная", "Площадь Ильича", улицу Сергия Радонежского, Андроньевскую площадь и Костомаровский мост до Курского вокзала.

Трамваи оснащены современными удобствами, включая Wi-Fi, видеонаблюдение и систему климат-контроля. Маршрут соединяет три района Москвы: Соколиную гору, Перово и Лефортово. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.