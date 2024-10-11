Бородинский мост в Москве промыли в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бородинский мост промыли в Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. На нем очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В промывке были задействованы шесть рабочих и две поливомоечные машины. Работы заняли восемь часов.

На время промывки движение транспорта и пешеходов не ограничивали.

Бородинский мост представляет из себя стальное трехпролетное сооружение, соединяющее Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей и Киевским вокзалом. В основе – опоры арочного моста. Он был построен в 1911–1912 годах как памятник Бородинскому сражению к 100-летию Отечественной войны. Сооружение было перестроено в 1952–1953 и 1999–2001 годах с заменой несущих пролетов, расширением и надстройкой опор.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что в преддверии зимы в Москве проведут комплексную промывку более 1,1 тысячи памятников и монументов.

Очистка памятников проводится регулярно с апреля по октябрь. Однако некоторые монументы моют каждые две недели. Особое внимание уделяется очистке скульптурных композиций с множеством мелких деталей. Каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток.

