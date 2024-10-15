Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 11:00

Город

"Мой район. Новости": ремонт дома артистов Большого театра завершается в Москве

"Мой район. Новости": ремонт дома артистов Большого театра завершается в Москве

Цикл экскурсий проекта "Открой#Моспром" завершится 18 октября

"Торги Москвы": здания от города

Московский зоопарк начали готовить к зиме

Три новых здания появятся на территории Киностудии имени Горького

"Это Москва. Туризм": музеи в древних палатах

Новости часа: Собянин распорядился усилить контроль за вывозом стройотходов

Более 17 млн диагнозов при помощи ИИ поставили врачи в Москве

Здание ЦУМ в Москве перекрасили в рамках реставрации

"Мой район. Новости": столичные амбулатории будут работать по новому стандарту с 2025 года

Ремонт дома артистов Большого театра завершается в Брюсовом переулке. Реставрацию исторической девятиэтажки выполняли в рамках столичной программы капремонта и под контролем департамента культурного наследия.

Здание было возведено более 100 лет назад архитектором Алексеем Щусевым. В доме в разное время жили звезды советской оперы и балета. При этом для каждой квартиры создавался индивидуальный проект под конкретного жильца.

В рамках ремонта специалисты воссоздали декор фасадов и подъездов, привели в порядок балконы, окна и межэтажные карнизы. Помимо этого, рабочие восстановили дубовые двери и плитку, а также металлические и деревянные части лестниц. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика