"Мой район. Новости": ремонт дома артистов Большого театра завершается в Москве

Ремонт дома артистов Большого театра завершается в Брюсовом переулке. Реставрацию исторической девятиэтажки выполняли в рамках столичной программы капремонта и под контролем департамента культурного наследия.

Здание было возведено более 100 лет назад архитектором Алексеем Щусевым. В доме в разное время жили звезды советской оперы и балета. При этом для каждой квартиры создавался индивидуальный проект под конкретного жильца.

В рамках ремонта специалисты воссоздали декор фасадов и подъездов, привели в порядок балконы, окна и межэтажные карнизы. Помимо этого, рабочие восстановили дубовые двери и плитку, а также металлические и деревянные части лестниц. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

