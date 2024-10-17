Бесплатные экскурсии по центру Москвы пройдут в выходные с 19 октября по 10 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туристско-информационный центр на Тверской площади проведет бесплатные экскурсии по центру Москвы в выходные дни с 19 октября по 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

Осенние экскурсии "В поисках старой Москвы" и "По бульвару времени" будут проходить по субботам и воскресеньям в 12:00 и 16:00. Проводить их будут профессиональные гиды. Прогулки начнутся на Тверской площади, сбор гостей – у туристско-информационного центра.

Зарегистрироваться и почитать описание маршрутов можно на сайте сервиса Russpass.

Музей Победы во время осенних каникул проведет для школьников порядка 30 тематических программ. Например, на экскурсии "Мы победили!" посетители смогут "превратиться" в бойцов Красной армии, побывать в осажденной столице, узнать о Сталинградской битве и увидеть блокадный Ленинград.

На экскурсии-квесте "По следам фронтовой собаки" ребята познакомятся с историями четвероногих героев военных времен, которые на поле боя выполняли различные задачи.